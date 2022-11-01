Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı!

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin ardından 'büyük deprem' uyarısında bulundu.

Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı!
Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı!
0:00 / 0:00

Malatya'da AFAD'ın verilerine göre, dün saat 21:34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür, depremi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Görür'ün 'büyük deprem' ifadeleri dikkatleri çekti:

Kavaklıdere-Pütürge/Malatya’da 4,0 deprem oldu. Deprem DAF (Doğu Anadolu Fay Hattı) Zonunda. Her zaman söylediğim gibi, DAF’ın GB’ya doğru kırılarak büyük depremi Çelikhan-Ekenek’ e doğru taşıyacağını düşünüyorum. Bu yörelerde İRAP planlarının ciddiyetle yapılması gereğini düşünüyorum.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da yeni 7 deniz hattında ilk seferler yapıldı! - Güncel haberler
GÜNDEM Yeni deniz hatlarında ilk seferler yapıldı
Aydın'da Sosyal Vefa Ekibi, kadını ölü buldu - Güncel haberler
GÜNDEM Sosyal Vefa Ekibi, kadını ölü buldu
12 Kasım tatbikatı nedir, saat kaçta yapılacak? 12 Kasım tatbikatı nasıl yapılacak? Tatbikat neden yapılacak?
GÜNDEM 12 Kasım tatbikatı nedir, saat kaçta yapılacak?
Şiddet mağduru kadınların gizlilik kararları, elektronik ortamdan iletilecek
GÜNDEM Şiddet mağduru kadınların gizlilik kararları, ...
Son dakika: 12 Kasım'da saat 18.57'de ülke genelinde tatbikat yapılacak! - Haberler
GÜNDEM 12 Kasım'da saat 18.57'de ülke genelinde tatbikat ...
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları, başörtüsü açıklaması
GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
Cumhuriyetin ilk pastanesi olarak bilinen 212 yıllık tarihi Lebon pastanesi kapandı!
GÜNDEM Cumhuriyetin ilk pastanesi olarak bilinen Lebon pastanesi kapandı. ...
KYK burs başvurularında kritik hafta! 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM KYK burs başvurularında kritik hafta!
Yaylada 8 kulübe yandı, kundaklama iddiası! - En son haberler
GÜNDEM Yaylada 8 kulübe yandı, kundaklama iddiası!
Mersin'de iş vaadi dolandırıcılığı: 32 kişi gözaltı alındı! -En son haberler
GÜNDEM Mersin'de iş vaadi dolandırıcılığı: 32 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.