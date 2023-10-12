Haberler Gündem İstanbul deprem son dakika açıklaması: Naci Görür açıklaması ile İstanbul'da deprem bekleniyor mu? İşte İstanbul deprem risk haritası

Naci Görür'den açıklama geldi: İşte İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler Silivri açıklarında dün saat 19.36'da 3.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında olası büyük İstanbul depremine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden Kumburgaz fayı hakkında açıklama yaptı. Konuyla ilgili yapılan son açıklamaları ve İstanbul deprem risk durumunu haberimizde paylaştık. İşte İstanbul'da deprem riski hakkında merak edilen sorular ile yanıtları... Habertürk Giriş: 12.10.2023 - 08:01 Güncelleme: 12.10.2023 - 08:01 facebook

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İstanbul depremi açıklamaları Silivri'de yaşanan sarsıntı sonrasında gündeme geldi. Gerçekleşen depremin büyük bir İstanbul depremi yaratabileceğine ilişkin sorgulamalar artarken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Görür, "Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez." ifadelerini kullandı. İşte İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler ile son dakika açıklamaları...

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NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA "Birçok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor."