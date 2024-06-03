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        Haberler Gündem Naci Görür’den deprem molozları için uyarı

        Naci Görür’den deprem molozları için uyarı: Belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç

        Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem molozları ya geri kazanılmalı veyahut da uluslararası yöntemlerle bertaraf edilmeli. Havayla, suyla ilişkileri kesilmeli. Bunu belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 20:26 Güncelleme: 03.06.2024 - 20:26
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        Naci Görür'den deprem molozları için uyarı
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        Birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunan Amasya’nın Merzifon ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği programda konuşan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem molozlarının içerisinde asbest, demir, çimento, kağıt, kimyevi madde, parlayıcı madde, toksik maddelerin bulunduğuna işaret etti. Prof. Dr. Görür, “Eğer herkesin yaptığı gibi, İstanbul’da onu yaptılar, arabalara doldurup götürüp denize, etrafa dökerseniz kendinizi yok edersiniz. Uzun dönemde depremin öldüremediği insanları da siz çevreyi kirleterek ölümüne neden olursunuz” diye konuştu.

        Belediyelerin sorumluluk alanlarında yapıları depreme karşı dayanıklı olmaya hazırlarken muhtemel bir depremde yıkılan binaların molozlarının bertaraf edilip geri kazanımının sağlanmasını da planlaması gerektiğinin altını çizen Görür, “Bunu belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç. O kargaşa gürültüde ne yapacaklarını şaşırabilirler” şeklinde konuştu.

        Programa ev sahipliği yapan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da, depreme karşı dirençli Merzifon’u inşa etme çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

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