Nacional Asuncion - Deportivo Santani maçı rakamları

Nacional Asuncion ve Deportivo Santani, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi Nacional Asuncion 3 puanla 10. sırada, Deportivo Santani 7 puanla 3. sırada bulunuyor. Nacional Asuncion son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Deportivo Santani son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 259 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nacional Asuncion kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Deportivo Santani sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Nacional Asuncion son hafta oynanan Olimpia maçında 4-2 yenildi.

Deportivo Santani ise Cerro Porteno karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Nacional Asuncion, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Deportivo Santani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Deportivo Santani, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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