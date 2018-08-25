Nacional Asuncion - Sportivo Luqueno maçı heyecanı

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Nacional Asuncion, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Sportivo Luqueno takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:10. Maç öncesi Nacional Asuncion 6 puanla 9. sırada, Sportivo Luqueno 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Nacional Asuncion son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sportivo Luqueno son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 469 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nacional Asuncion kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Sportivo Luqueno sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Nacional Asuncion son haftadaki Olimpia müsabasında 4-2 yenildi.

Sportivo Luqueno ise Sol de America karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Nacional Asuncion, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Sportivo Luqueno, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sportivo Luqueno, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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