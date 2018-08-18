Nacional Madeira - Moreirense maç önü

Portekiz Premier Lig maçında Nacional Madeira ile Moreirense, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Nacional Madeira, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Moreirense, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 564. İddaa'da Nacional Madeira kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Moreirense kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Nacional Madeira son hafta oynanan Vitoria Setubal maçında 1-2 yenildi.

Moreirense ise Porto maçında 3-1 kazandı.

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