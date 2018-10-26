Nacional Madeira - Portimonense maçı rakamları

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Nacional Madeira, 26 Ekim 2018 Cuma günü Portimonense takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Nacional Madeira 5 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Portimonense 7 puanda ve 13. sırada. Nacional Madeira, son 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Portimonense son 3 mücadelede 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 189. İddaa'da Nacional Madeira kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Portimonense kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Nacional Madeira son hafta oynanan Penafiel maçında 1-2 kazandı.

Portimonense ise Braga karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Nacional Madeira, evinde 3 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 9 gol yedi.

Portimonense, dış sahada 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Portimonense 1 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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