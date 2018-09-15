Nacional Montevideo - Montevideo Wanderers rakamlar

Nacional Montevideo ve Montevideo Wanderers, 16 Eylül 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:30. 19 puanlı Nacional Montevideo 2. sırada bulunuyor, Montevideo Wanderers 12 puana sahip ve 4. sırada. Nacional Montevideo son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Montevideo Wanderers, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 533 kodlu maçı oynayanlar; Nacional Montevideo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Montevideo Wanderers galibiyet oranı 0.00.

Nacional Montevideo önceki hafta Cerro mücadelesinde 0-2 kazandı.

Montevideo Wanderers ise Sud America karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Nacional Montevideo, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Montevideo Wanderers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Montevideo Wanderers, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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