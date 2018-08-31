Nacional Montevideo - Racing Club Montevideo sahaya çıkıyor

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Nacional Montevideo ile Racing Club Montevideo, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Nacional Montevideo 15 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Racing Club Montevideo 6 puanda ve 11. sırada. Nacional Montevideo son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Racing Club Montevideo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 555 kodlu maçı oynayanlar; Nacional Montevideo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Racing Club Montevideo galibiyet oranı 0.00.

Nacional Montevideo önceki hafta Danubio mücadelesinde 0-2 kazandı.

Racing Club Montevideo ise Cerro karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Nacional Montevideo, 6 gol attı ve 3 gol yedi.

Racing Club Montevideo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Racing Club Montevideo, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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