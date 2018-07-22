Nacional Montevideo - Torque maçı ne zaman?

Nacional Montevideo ve Torque, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. Nacional Montevideo, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Torque son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 460 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nacional Montevideo kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Torque sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler.

Nacional Montevideo önceki hafta Torque mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Torque ise Nacional Montevideo maçında 0-0 berabere kaldı.

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