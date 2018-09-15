Nacional Potosi - Blooming karşılaşma önü

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Nacional Potosi, 16 Eylül 2018 Pazar günü Blooming takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Nacional Potosi 11 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Blooming 12 puanda ve 8. sırada. Nacional Potosi son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Blooming son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 541. İddaa'da Nacional Potosi kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Blooming kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nacional Potosi son haftadaki Aurora müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Blooming ise Nacional Potosi maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Nacional Potosi, 8 gol attı ve 1 gol yedi.

Blooming ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Blooming, 5 gol atarken 6 gol yedi.

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