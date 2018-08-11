Nacional Potosi - Bolivar sahaya çıkıyor

Nacional Potosi ve Bolivar, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Nacional Potosi 5 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Bolivar 7 puanda ve 6. sırada. Nacional Potosi, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bolivar, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 764 kodlu maçı oynayanlar; Nacional Potosi galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Bolivar galibiyet oranı 0.00.

Nacional Potosi önceki hafta Bolivar mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Bolivar ise Nacional Potosi karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Nacional Potosi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Nacional Potosi, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Bolivar, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bolivar 7 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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