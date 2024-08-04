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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Nacra 17 Karışık Milli Takımı, 19. sırada - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Nacra 17 Karışık Milli Takımı, 19. sırada

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşında Nacra 17 Karışık Milli Takımı, üçüncü günü genel klasmanda 19'uncu sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 20:42 Güncelleme: 04.08.2024 - 20:42
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        Yelken Milli Takımı, 19. sırada bitirdi!
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        Nacra 17 Karışık Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşında üçüncü günü genel klasmanda 19'uncu oldu.

        Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, Nacra 17 Karışık Takım kategorisinde yarışlara devam edildi.

        Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı'dan oluşan Nacra 17 Karışık Milli Takımı, dördüncü yarışı 19'uncu ve beşinci yarışı 18'inci sırada bitirirken, altıncı yarışı tamamlayamadı.

        Üçüncü günü genel klasmanda 19'uncu sırada tamamlayan millilerin mücadelesi, yarın üç yarışla devam edecek.

        Nacra 17'de 12 yarış sonunda ilk 10'da yer alacak sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.

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