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Nadal, Djokovic'in rekorlar konusunda "takıntılı" olduğunu düşünüyor

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rafael Nadal, kendisi gibi tenis tarihinin en iyileri arasında gösterilen dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, rekorları saplantı haline getirdiğini söyledi.

Nadal, Djokovic'in rekorlar konusunda

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Roger Federer ile paylaşan Nadal, 18 şampiyonlukla onları takip eden Djokovic ile aralarındaki rekabete ilişkin İngiliz Metro gazetesine açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki İspanyol tenisçi, "Kariyerimde geldiğim noktadan çok memnunum. Yıllar önce de öyleydim ama bu, hiçbir zaman motivasyonumun düşmesine sebep olmadı. Elbette daha fazla grand slam kazanmak istiyorum ama hepsinden önce tenis oynamaktan keyif alıyorum. Mesela Novak bu konuda daha takıntılı, rekorlara daha fazla odaklanıyor. Olumsuz anlamda söylemiyorum. Onun için anlamı çok büyük." ifadelerini kullandı.

Konuya farklı bir açıdan bakmaya çalıştığını belirten Nadal, "Sağlıklı bir hırsım var. Tabii ki hırslıyım, aksi takdirde bugün bulunduğum yerde olamazdım. Sadece yaptığım şeyi yapmaya devam ediyorum. Yaptığım şeyin tadını çıkarmaya ve mümkün olduğunca çok şey başarmaya çalışıyorum." yorumunu yaptı.

DJOKOVIC'IN CEVABI GECİKMEDİ

Belgrad Açık Turnuvası için ülkesi Sırbistan'da bulunan Djokovic'e, katıldığı basın toplantısında Nadal'ın yorumu soruldu.

Federer'in 310 haftayla elinde tuttuğu "erkekler dünya sıralamasının zirvesinde en uzun kalan tenisçi" rekorunu geçen ay kıran Djokovic, "Rekorlara yaklaşımım konusunda görüş bildirmeye hakkı var. Neden böyle düşündüğünü bilemem ancak hayatta hiçbir şeye takıntılı olduğumu düşünmüyorum. Hissettiğim şey tutku ve kazanma arzusu. Hedeflerime ulaşma yolunda ilerliyorum ve bunu dile getirmekten hiç çekinmedim." dedi.

"En büyük rakibi" olarak nitelediği Nadal'a, dünyadaki diğer tenisçilerden daha fazla saygı duyduğunu söyleyen 33 yaşındaki Djokovic, şunları kaydetti:

"Gençliğimden beri hedeflerimi dile getirmekten korkmadım. Bir numara olmak ve grand slam turnuvaları kazanmak istedim. Elbette bu hedefler zamanla büyüyor. Birini tamamladığınızda bir yenisi ortaya çıkıyor. Bu benim yolum ve tıpkı Rafa'nınki gibi benzersiz. Oynamaya devam ediyorum çünkü içimdeki kazanma ateşi hala yanıyor."

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