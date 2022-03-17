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Nadal, Indian Wells Masters'ta 12. kez çeyrek finalde

Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Indian Wells Masters'ta çeyrek finale yükseldi

Nadal, Indian Wells Masters'ta 12. kez çeyrek finalde
AA

Bu sezon çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen 35 yaşındaki Nadal, son 16 turunda ABD'li Reilly Opelka'yı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek turnuvada 12. kez çeyrek final bileti aldı.

Galibiyet sayısını 18'e çıkaran İspanyol sporcu, Pete Sampras ve Roger Federer'i geride bırakarak en iyi sezon başlangıcı yapan sporcular listesinde üçüncü sıraya yerleşti. Bu alanda ilk iki rekor, 41 maç (2011 yılında) ve 26 maçlık (2020 yılında) serilerle Sırp raket Novak Djokovic'e ait.

Avustralya Açık şampiyonluğuyla kariyerindeki 21. grand slam zaferini elde eden Nadal, Djokovic ve Federer'i geride bırakarak rekor kırmıştı.

Nadal, Indian Wells Masters çeyrek finalinde Avustralyalı Nick Kyrgios ile karşılaşacak.

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