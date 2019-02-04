Nadia Mavroudea, Rekabetçi bir atlet ve kendini en sert rakip olarak görüyor. Peki, Nadia Mavroudea kimdir? Nadia Mavroudea kaç yaşında? İşte detaylar...

NADİA MAVROUDEA KİMDİR?

Nadia Mavroudea 27 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Personal trainer olarak çalışıyor; çünkü atletizm her zaman onun günlük hayatında var olmuş. Karate ve CrossFit dalında birçok ulusal turnuvada madalyalar almış. Şu an evli ve 3 yaşında bir kız coçuğu var. Rekabetçi bir atlet ve kendini en sert rakip olarak görüyor.

2019 SURVİVOR NADİA MAVROUDEA

#link# #İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ#normallink#