Nadir bir doğum lekesine sahip kadın neden görünürlüğünü artırmak istiyor?
İnternetin yaygınlaşmasıyla normalde çok rastlanmayan durumların görünürlüğünün arttığını görülebiliyor. Özellikle nadir hastalığa sahip insanların sosyal medya paylaşımları sayesinde hikayelerini daha iyi anlaşılabiliyor. İşte, sizin için nadir bir doğum lekesine sahip kadının hikayesi...
Nadir hastalıklar, doğumdan önce belli olabilir ve genellikle genetik faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Bu nadir durumlara sahip olan insanlar ise fiziksel görünümleri yüzünden sorunlar yaşayabilir. İşte, nadir doğum lekesine sahip kadına dair detaylar...
GLORIA ASTE İLE TANIŞIN!
Gloria'nın sosyal medyada görünürlük kazanmaya çalışması, nadir görülen durumu hakkında açık olmak istemesiyle başladı. Büyürken kendisine benzeyen birinin medyada temsil edildiğini hiç görmeyen Gloria, şu anda sosyal medya platformu olan TikTok'ta videolarla durumunu anlatıyor.
KMN NEDİR?
Konjenital melanositik nevüs(KMN), embriyoda oluşturulan pigment hücrelerinin hatalı gelişiminden kaynaklanan iyi huylu bir malformasyon olarak tanımlanır. Yani, doğumdan sonra vücutta büyük ve koyu doğum lekeleri olarak kendini gösterir.
GLORIA’NIN VÜCUDUNDA BÜYÜK BİR KISMI KAPLIYOR
Gloria'ya göre bu doğum lekesi; göğsünün, sırtının ve kolunun önemli bir bölümünü kapsıyor. Gloria bu lekesinin kapsamlı bir bakım gerektirmese de temel bakımını yapması gerektiğini açıklıyor. Özellikle güneşten koruması gerektiğini ve nemlendirmek zorunda olduğunu da ekliyor.
TÜM KMN VAKALARI ZARARSIZ DEĞİL
Tüm konjenital melanositik nevüs vakaları, Gloria'nınki kadar iyi huylu değildir. Bazıları, omurgayı ve beyni etkileyen yani daha ciddi sonuçlara yol açabilen nörokütanöz melanoz adı verilen bir duruma sebep olabilir.
KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR
Gloria, vücudundaki bu nevüsler yüzünden insanların yargılayıcı bakışlarına maruz kaldığını aktarıyor ve insanların kendisine sürekli cildiyle ilgili sorular sorduğu bir ortamda büyüdüğünü söylüyor.
Bunun yanı sıra bazı insanlar, Gloria’nın dikkat çekmek için kendini boyadığını düşünüyor. Hatta yaşı büyüdükçe insanların bu lekeyi karartma dövmesi sandığını ekliyor.
GLORIA’NIN KÖTÜ YORUMLAR HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ
Sosyal medyada yabancılardan gelen uygunsuz yorumlarla sık sık karşılaşan Gloria bu durumun altında eğitimsizliğin kaynaklandığını düşünüyor ve kitlesini bu konuda sürekli olarak bilgilendirmeye çalışıyor.
Vücuduyla ilgili sorulardan saldırgan ifadelere kadar giden bu kötü yorumlardan rahatsız olmadığını aktarıyor. Ayrıca bu tarz yorumlar yapan insanların ekranın arkasına saklanmaktan güç aldığını ve hiçbir yaptırımı olmayacağını bildikleri için kolayca kötü yorum yaptıklarını düşünüyor.