Nadir bir sendrom nedeniyle benzersiz bir görünümle doğan genç model tüm tabuları yıkıyor

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İlk yıllarını şöyle hatırlıyor: İnsanların bana neden farklı davrandığını anlamadım. Kelimenin tam anlamıyla DNA'mın bir bozukluğu. Vücudumun doğuş şekli bu. Bu benim düşünce tarzımı ya da buna benzer bir şeyi etkilemedi.

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Malanie, kirpiklerinin içe doğru kıvrılması ve kornealarına zarar vermesi nedeniyle kısmen görme kaybı yaşıyor. Ayrıca kulaklarındaki küçük kemiklerden dolayı işitmesinde de sorun var.