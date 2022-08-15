Habere göre, Chubais hastaneden yardım almadan çıktı ve bir rehabilitasyon merkezinde kalmak için Almanya'ya gitti.

La Repubblica, Chubais'in kendini daha iyi hissettiğini ve Cumartesi sabahı Sardinya adasındaki Mater Olbia Hastanesi'nden taburcu edildiğini ifade etti.

İtalyan gazetesi La Repubblica'nın internet sitesinde yer alan habere göre, testlerin sonuçları henüz mevcut olmasa da Chubais'in tedaviye yanıt verdiği ve Guillain-Barre olduğundan emin oldukları belirtildi.

NADİR GÖRÜLEN HASTALIĞA YAKALANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'ın savaş sonrası istifa ederek ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.

67 yaşındaki Chubais'e yakın iki kaynak, 1 Ağustos'ta ise Reuters'e verdiği demeçte, Chubais''in nadir görülen bir hastalık nedeniyle Avrupa'da yoğun bakıma alındığını söylemişti.

Kaynaklara göre Chubais'ın, Guillain-Barre sendromundan muzdarip olduğuna inanılsa da bazı medya ve muhalefet onun zehirlenmiş olabileceğini öne sürmüştü.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA Putin'in eski temsilcisinin sağlık durumuna ilişkin Kremlin'den de açıklama gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte Chubais'in hastaneye kaldırıldığının bildirilmesine üzüldüklerini ve kendisine acil şifalar dilediklerini belirtmişti. Peskov, eğer istenirse Chubais'in tedavi sürecinde kendisine yardım etmeye hazır olduklarını da sözlerine eklemişti.