İtalyan gazetesi La Repubblica'nın internet sitesinde yer alan habere göre, testlerin sonuçları henüz mevcut olmasa da Chubais'in tedaviye yanıt verdiği ve Guillain-Barre olduğundan emin oldukları belirtildi.
La Repubblica, Chubais'in kendini daha iyi hissettiğini ve Cumartesi sabahı Sardinya adasındaki Mater Olbia Hastanesi'nden taburcu edildiğini ifade etti.
Habere göre, Chubais hastaneden yardım almadan çıktı ve bir rehabilitasyon merkezinde kalmak için Almanya'ya gitti.
NADİR GÖRÜLEN HASTALIĞA YAKALANMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'ın savaş sonrası istifa ederek ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.
67 yaşındaki Chubais'e yakın iki kaynak, 1 Ağustos'ta ise Reuters'e verdiği demeçte, Chubais''in nadir görülen bir hastalık nedeniyle Avrupa'da yoğun bakıma alındığını söylemişti.
Kaynaklara göre Chubais'ın, Guillain-Barre sendromundan muzdarip olduğuna inanılsa da bazı medya ve muhalefet onun zehirlenmiş olabileceğini öne sürmüştü.
RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Putin'in eski temsilcisinin sağlık durumuna ilişkin Kremlin'den de açıklama gelmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte Chubais'in hastaneye kaldırıldığının bildirilmesine üzüldüklerini ve kendisine acil şifalar dilediklerini belirtmişti.
Peskov, eğer istenirse Chubais'in tedavi sürecinde kendisine yardım etmeye hazır olduklarını da sözlerine eklemişti.
ANATOLY CHUBAIS KİMDİR?
Anatoly Borisovich Chubais, 1990'ların başında Boris Yeltsin yönetiminin etkili bir üyesi olarak Rusya'da özelleştirmeden sorumlu olan bir Rus oligarktır.
1998'den 2008'e kadar devlete ait elektrik enerjisi şirketi RAO UES'in başkanlığını yaptı. 2008–2020 yıllarında Rus Nanoteknoloji Şirketi'nin (RUSNANO) başkanlığını yapan Chubais, 2020 yılında Kremlin tarafından uluslararası örgütlerle ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak atamıştı.
Kararnamede Chubais'in Putin'i "sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada" temsil edeceğini belirtilmişti. Sürdürülebilir kalkınma gündemi, 2015 yılında üye devletler tarafından kabul edilen, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadeleye yönelik bir Birleşmiş Milletler planı olarak biliniyor.
* Haberin görseli Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.
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