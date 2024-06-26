Nadir görülen karaleylek drone ile görüntülendi

"BİRKAÇ BİREY YA DA TEK OLARAK GÖÇ EDİYORLAR"

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesinde görevli Dr. Burak Tatar, beyaz leyleğin aksine karaleyleğin nadir görüldüğünü söyleyerek, "Normal beyaz leyleğe göre biraz daha küçük ebatlarda, yaklaşık 1 metre boyunda, 1,5 metre kadar kanat açıklığına sahip bir tür. Batı Avrupa'dan Asya'ya kadar yayılış gösteren bir tür. Ülkemizde de bulunuyor ama ülkemizde çoğunlukla yaz göçmeni dediğimiz, yazın üremek için gelen popülasyonlara sahip bir türümüz. Beyaz leylekler gibi koloniler halinde, büyük sürüler halinde göç etmiyorlar. O yüzden çok fazla dikkat çeken bir tür değil. En fazla oluşturduğu gruplar birkaç bireylik, veya tek olarak göç ediyor. O yüzden çok dikkat çekmiyorlar" diye konuştu.