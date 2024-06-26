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        Haberler Yaşam Nadir görülen karaleylek drone ile görüntülendi

        Nadir görülen karaleylek drone ile görüntülendi

        Türkiye'de nadir olarak görülen kuş türleri arasında bulunan karaleylek, Ankara'nın Güdül ilçesinde drone ile görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:17
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        Güdül'deki Sorgun Göleti kenarında kamp yapan Ömer Ali Delibaş, gölde avlanan karaleyleği fark etti. Delibaş, yürüyüş yaptığı sırada gördüğü karaleyleği dronu ile görüntüleyip, fotoğraflarını çekti. Karaleylek bir süre gölde avlandıktan sonra uzaklaştı. 1300 rakımlı bölgede karaleyleği görüntüleyen Delibaş, yürüyüş yaptığı sırada karaleyleği fark ettiğini söyleyerek, "Görünce önce heyecanlandım. Ürkütmemek adına yavaş yavaş yaklaştık kuşa doğru ama dronu görünce uçtu. Kanat çırpışıyla, gökyüzünde süzülmesiyle beni gerçekten çok etkiledi" dedi.

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        "BİRKAÇ BİREY YA DA TEK OLARAK GÖÇ EDİYORLAR"

        Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesinde görevli Dr. Burak Tatar, beyaz leyleğin aksine karaleyleğin nadir görüldüğünü söyleyerek, "Normal beyaz leyleğe göre biraz daha küçük ebatlarda, yaklaşık 1 metre boyunda, 1,5 metre kadar kanat açıklığına sahip bir tür. Batı Avrupa'dan Asya'ya kadar yayılış gösteren bir tür. Ülkemizde de bulunuyor ama ülkemizde çoğunlukla yaz göçmeni dediğimiz, yazın üremek için gelen popülasyonlara sahip bir türümüz. Beyaz leylekler gibi koloniler halinde, büyük sürüler halinde göç etmiyorlar. O yüzden çok fazla dikkat çeken bir tür değil. En fazla oluşturduğu gruplar birkaç bireylik, veya tek olarak göç ediyor. O yüzden çok dikkat çekmiyorlar" diye konuştu.

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        Tatar, karaleyleklerin, sulak alanların yakınlarında, sulama yapılan tarım alanlarında, dere kenarlarında, çok fazla orman olmayan tek tük ağaçların olduğu yerlerde bu tarz habitatlarda yaşadığını ifade ederek, "Kayalıklarda yuva yapan bir tür. Ağaçlarda da bazen yuva yapabiliyor. Genellikle besinleri tarıma zararları olan böceklerle besleniyor. O yüzden tarıma faydalı bir hayvan, aynı leylekler gibi. Omurgasız hayvanlarla besleniyor. Batı Karadeniz'den başlayarak Çorum, Çankırı, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya dolaylarında, Toroslara doğru indiği bir popülasyonu da oluyor. Oralarda daha çok üreme kayıtlarını görüyoruz ama onun haricinde tüm Türkiye'de göç sırasında konaklama yapıyor" ifadelerini kullandı.

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        #karaleylek
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