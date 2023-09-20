Nadir rastlanan bir sendrom yüzünden burnu olmadan doğdu

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Tessa henüz on bir aylıkken katarakt ameliyatı geçirmek zorunda kaldı ve bu, zaten oldukça zor olan bir süreci daha da hassas hale getirdi.

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İki yıl sonra Tessa, cildinin altına protez yerleştirmek için estetik ameliyat geçirdi ve bu, ilerleyen zamanlarda yapay bir burun için temelin atılmasını sağladı.