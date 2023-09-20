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        Haberler Yaşam Nadir rastlanan bir sendrom yüzünden burnu olmadan doğdu

        Nadir rastlanan bir sendrom yüzünden burnu olmadan doğdu

        Tessa, nadir bir durumdan dolayı dünyaya burunsuz bir şekilde geldi. Bu durum büyüme sırasında birçok ameliyat geçirmesine neden olsa da Tessa'nın hikâyesi onu gören herkesin yoluna ışık tuttu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:09
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        Tessa, konjenital arhinia adı verilen nadir bir durumla doğdu. Dünyaya burnu olmadan gelen küçük kız aynı zamanda koku da alamıyor.

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        Bu durum, anne Grainne'nin hamilelik sürecinde ortaya çıktı. Çift, bebeğin yüzünde bir şekil bozukluğu olduğunu fark ettiğinde büyük bir şok yaşadı. Hamileleliğin beşinci ayında Tessa'nın burunsuz bir şekilde dünyaya geleceğini öğrendiler.

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        Tessa, doğduktan kısa bir süre sonra yoğun bakım ünitesine nakledildi ve burada nefes almayı kolaylaştırmak için trakeotomi uygulandı.

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        Tessa henüz on bir aylıkken katarakt ameliyatı geçirmek zorunda kaldı ve bu, zaten oldukça zor olan bir süreci daha da hassas hale getirdi.

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        İki yıl sonra Tessa, cildinin altına protez yerleştirmek için estetik ameliyat geçirdi ve bu, ilerleyen zamanlarda yapay bir burun için temelin atılmasını sağladı.

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        Ameliyata devam etme kararı ebeveynleri için hiç kolay değildi ancak bunu Tessa'nın zamanla görünümünü kademeli olarak iyileştirmek ve profilini daha "normal" hale getirmek için bir fırsat olarak gördüler.

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        Doktorlar yapay burun ameliyatını, yüzün gelişimini tamamladığı ergenlik çağından sonra yapılmasını öneriyor. Bu ameliyatta burun yapımı için kemik ve deri greftleri kullanılıyor.

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        Tessa, burnu olmayan, ağzından nefes alan ve çoğumuzun doğal karşıladığı koku alma duyusundan yoksun bir hayata uyum sağlamayı öğrendi.

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        Karşılaştığı tüm zorluğa rağmen her geçen gün genç bir kadın olma yolunda ilerleyen Tessa'nın hikâyesi, yakınlarına ve sosyal medya takipçilerine ilham veriyor.

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        Kaynak: BirghtSide

        Fotoğraf: Facebook ve Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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