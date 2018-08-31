Naestved - FC Roskilde düellosu

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Naestved, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü FC Roskilde takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:30. Maç öncesi Naestved 8 puanla 8. sırada, FC Roskilde 3 puanla 12. sırada bulunuyor. Naestved son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. FC Roskilde, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 326. İddaa'da Naestved kazanır 1.90, berabere biter 3.20, FC Roskilde kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Naestved önceki hafta Elite 3000 mücadelesinde 1-0 yenildi.

FC Roskilde ise Herfolge Koge maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Naestved, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

FC Roskilde ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Roskilde, 3 gol atarken 6 gol yedi.

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