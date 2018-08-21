Naestved - Herfolge Koge maçı öncesi rakamlar

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Naestved, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Herfolge Koge takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Naestved 5 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Herfolge Koge 12 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Naestved, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Herfolge Koge, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 531. İddaa'da Naestved kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Herfolge Koge kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Naestved son hafta oynanan Herfolge Koge maçında 1-3 yenildi.

Herfolge Koge, Naestved karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Naestved, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Herfolge Koge, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Herfolge Koge 3 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ