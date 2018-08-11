Naestved - Thisted maçı öncesi rakamlar

Naestved ve Thisted, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:45. 4 puanlı Naestved 4. sırada bulunuyor, Thisted 1 puana sahip ve 11. sırada. Naestved son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Thisted son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 620. İddaa'da Naestved kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Thisted kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Naestved son haftadaki Skovbakken müsabasında 0-1 yenildi.

Thisted ise Odder maçında 3-2 kazandı.

Naestved, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Thisted, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Thisted 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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