Nagoya - Consadole Sapporo karşılaşma önü

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Nagoya, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Consadole Sapporo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 12:00. 10 puanlı Nagoya 18. sırada bulunuyor, Consadole Sapporo 27 puana sahip ve 4. sırada. Nagoya son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Consadole Sapporo, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 264 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nagoya kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Consadole Sapporo sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Nagoya önceki hafta Consadole Sapporo mücadelesinde 3-1 kazandı.

Consadole Sapporo, Nagoya karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Nagoya, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Nagoya, kendi sahasında 7 gol attı, 11 gol yedi.

Consadole Sapporo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Consadole Sapporo, 9 gol atarken 12 gol yedi.

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