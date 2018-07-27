Nagoya - Consadole Sapporo maç önü

Japonya J1 Lig maçında Nagoya ile Consadole Sapporo, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. Nagoya 10 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Consadole Sapporo 27 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Nagoya, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Consadole Sapporo, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 264. İddaa'da Nagoya kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Consadole Sapporo kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Nagoya son haftadaki Consadole Sapporo müsabasında 3-1 kazandı.

Consadole Sapporo ise Nagoya maçında 3-1 yenildi.

Nagoya, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 11 gol yedi.

Consadole Sapporo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Consadole Sapporo, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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