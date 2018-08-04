Nagoya - Gamba Osaka düellosu

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Nagoya, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Gamba Osaka takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 12:00. Nagoya 13 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Gamba Osaka 17 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Nagoya, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Gamba Osaka, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 449 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nagoya kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Gamba Osaka sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Nagoya son hafta oynanan Gamba Osaka maçında 1-4 kazandı.

Gamba Osaka ise Nagoya maçında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Nagoya, 7 gol attı ve 11 gol yedi.

Gamba Osaka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gamba Osaka, 4 gol atarken 18 gol yedi.

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