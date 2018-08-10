Nagoya - Kashima karşılaşma önü

Nagoya ve Kashima, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:00. Maç öncesi Nagoya 16 puanla 18. sırada, Kashima 29 puanla 6. sırada bulunuyor. Nagoya son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kashima, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 279 kodlu maçı oynayanlar; Nagoya galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.30, Kashima galibiyet oranı 1.75. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Nagoya önceki hafta Kashiwa mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Kashima, Kobe karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Nagoya, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Nagoya, kendi sahasında 10 gol attı, 13 gol yedi.

Kashima, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Kashima, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ