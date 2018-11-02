Nagoya - Kobe karşılaşma önü

Japonya J1 Lig maçında Nagoya ile Kobe, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Nagoya 34 puanla 15. sırada, Kobe 37 puanla 12. sırada bulunuyor. Nagoya, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Kobe son 5 mücadelede 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 248 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nagoya kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.20, Kobe sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Nagoya son haftadaki Kashiwa müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Kobe ise Kashima maçında 1-2 yenildi.

Nagoya, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 24 gol yedi.

Kobe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Kobe, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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