Nagoya - Sagan Tosu sahaya çıkıyor

Nagoya ve Sagan Tosu, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi Nagoya 22 puanla 16. sırada, Sagan Tosu 22 puanla 15. sırada bulunuyor. Nagoya son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sagan Tosu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 484 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nagoya kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Sagan Tosu sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Nagoya son hafta oynanan Kashiwa maçında 1-1 berabere kaldı.

Sagan Tosu ise Gamba Osaka karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Nagoya, 14 gol attı ve 15 gol yedi.

Sagan Tosu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Sagan Tosu, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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