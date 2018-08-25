Nagoya - Urawa düellosu

Japonya J1 Lig maçında Nagoya ile Urawa, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:00. Nagoya 25 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Urawa 32 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Nagoya, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Urawa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 495 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nagoya kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, Urawa sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Nagoya son hafta oynanan Hiroshima maçında 2-1 yenildi.

Urawa ise Gamba Osaka karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Nagoya, 17 gol attı ve 15 gol yedi.

Urawa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Urawa, 16 gol atarken 14 gol yedi.

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