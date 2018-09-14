Nagoya - V-Varen Nagasaki maçı ne zaman?

Nagoya ve V-Varen Nagasaki, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:00. 31 puanlı Nagoya 11. sırada bulunuyor, V-Varen Nagasaki 21 puana sahip ve 18. sırada. Nagoya son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. V-Varen Nagasaki, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 295 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nagoya kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, V-Varen Nagasaki sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Nagoya son haftadaki Kamatamare Sanuki müsabasında 0-2 kazandı.

V-Varen Nagasaki ise Thespa Kusatsu karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Nagoya, 21 gol attı ve 16 gol yedi.

V-Varen Nagasaki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. V-Varen Nagasaki, 11 gol atarken 24 gol yedi.

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