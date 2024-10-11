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        Haberler Gündem Güncel Nahide'den 13 gün sonra acı haber | Son dakika haberleri

        Nahide'den 13 gün sonra acı haber

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Nahide Elmas, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:20
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        Nahide'den 13 gün sonra acı haber
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        Mardin'de 29 Eylül 2024 tarihinde Nusaybin-Midyat kara yolu Beyazsu mesire alanı bölgesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Nurcan E., Süleyman I., Hakan Y., Alaaddin Ü., Hüseyin E., Nurullah N., Muhammet D., Veysel Y., Süleyman T., Abdurrahman E. ve Nahide Elmas yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Nahide Elmas, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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        #mardin
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