Nahide'den 13 gün sonra acı haber
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Nahide Elmas, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.
Mardin'de 29 Eylül 2024 tarihinde Nusaybin-Midyat kara yolu Beyazsu mesire alanı bölgesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Nurcan E., Süleyman I., Hakan Y., Alaaddin Ü., Hüseyin E., Nurullah N., Muhammet D., Veysel Y., Süleyman T., Abdurrahman E. ve Nahide Elmas yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Nahide Elmas, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.