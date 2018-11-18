Naim Süleymanoğlu, mezarı başında anıldı

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için, ölümünün birinci yıldönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi.
Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene, federasyon başkanı Tamer Taşpınar, Süleymanoğlu'nun ailesi, sevenleri ve halter dünyasından birçok isim katıldı.
Anma töreninde açıklamalarda bulunan Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun asrın sporcusu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Çok büyük bir sporcuydu. Time dergisine kapak olmuş bir sporcu. Naim Süleymanoğlu, herkesin gönlüne taht kurdu. 50 yıllık ömrüne çok büyük işler sığdırdı. Halterin takım sporu olmamasına, ferdi bir spor olmasına rağmen, kitleleri peşinden sürükledi. Naim'in hayatı bir film olabilir. Bulgaristan'da Türklere zulmedilirken, Naim'in Türkiye'ye gelmesiyle bütün dünyaya bu zulüm duyuruldu. Orada yaşayan Türk kardeşlerimizin öz güvenleri arttı. Sporun dışında böyle bir yönü de vardı. Şampiyonalardan döndüğü zaman, binlerce insan onu karşılardı. Allah rahmet eylesin."
Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, ağabeyinin isminin yaşatıldığını belirterek, "Ağabeyimizi kaybedeli 1 sene oldu. Ruhu şad olsun. Naim Süleymanoğlu adına 25'in üzerinde kültür merkezi ve spor salonu var. Ülke genelinde ve dünyada ismi yaşatılıyor." ifadelerini kullandı.
Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu ise Naim Süleymanoğlu'nu özlediklerini dile getirerek, "Sanki dün gibi. Bizim yolumuzu açan değerli bir ağabeyimizdi, büyüğümüzdü. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.
Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu da anma töreninde yer aldı. Oğlunun mezarı başında dua eden ve göz yaşı döken Hatice Süleymanoğlu, tören alanında kısa bir süre kalabildi.
Anma töreni, okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.
Kariyerinde, üst üste 3 olimpiyat, 7 dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonalarında 7 altın madalya kazanıp, 46 dünya rekoruna imza atan "Cep Herkülü", 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etmişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.