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Nakdi ücret desteği son tarih ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu!

Nakdi ücret desteği, pandemi süreciyle birlikte kısa çalışmaya geçen işletmelerdeki çalışanlara devlet tarafından verilen destektir. Ancak, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yani nakdi ücret desteğinde sona gelindi. Peki, 2021'de nakdi ücret desteği son tarih ne zaman? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve Kısa Çalışma Ödeneği son tarihi...

Nakdi ücret desteği son tarih ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu!

Nakdi ücret desteği son tarih ne zaman? Pandemi süreciyle birlikte birçok işletmede kısa çalışmaya geçildi. Kısa çalışmaya geçen işletmelerde ise çalışanlara nakdi ücret desteği yani nakdi ücret desteği yapılıyor. Ancak kısa çalışma ödeneği yani nakdi ücret desteğinde sona geliniyor. Peki, nakdi ücret desteği son tarih ne zaman? Merak edilip araştırılan sorularla ilgili en net cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte, nakdi ücret desteği son tarih...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON TARİH NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi alanındaki gelişmeler ile kısa çalışma ödeneğine de değindi. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

Bu duruma göre son olarak yayınlanan düzenlemeye göre nakdi ücret desteği 31 Mart tarihinde sona erecek.

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