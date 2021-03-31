Nakdi ücret desteği başvuru süresi bugün resmen sona erdi. Ancak Mart ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Peki 1431 TL'lik nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Öte yandan kafe ve restoran çalışanları için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verileren 1500 TL'lik nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte "1500 TL nakdi ücret desteği ne zaman yatar?" sorusunun cevabı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERDİ

Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."

Bununla birlikte kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ise Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerini Nisan ayının ilk on gününde alacaklar.