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        Haberler Gündem Güncel Nallıhan'da öğrencilere kitap desteği | Son dakika haberleri

        Nallıhan Belediyesinden öğrencilere kitap desteği

        Ankara'nın Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine kaynak kitap desteğinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:35
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        Nallıhan'da öğrencilere kitap desteği
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        Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine kaynak kitap desteğinde bulundu.

        Güngör, Çayırhan Mahallesi'nde düzenlenen kaynak kitap dağıtım töreninde, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.

        Öğrencilerin her zaman yanlarında olacaklarını anlatan Güngör, kaynak kitapların temin edilmesinde destekte bulunanlara teşekkür etti.

        Programa, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Meşeci de katıldı.

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