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        Haberler Gündem Güncel Namaz kılanlara hakaret etmişti, tutuklandı | Son dakika haberleri

        Namaz kılanlara hakaret etmişti, tutuklandı

        İstanbul Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara küfür edip hakarette bulunan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 22:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 22:57
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        Namaz kılanlara hakaret etmişti, tutuklandı
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        Dün Mimar Hayrettin Mahallesindeki bir caminin avlusunda cuma namazı kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, küfür ve hakaret içeren kelimeler kullanan şüpheli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

        Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin yaşı küçük M.D.A. olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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