HABERTURK.COM / Reuters

İmam Velid Mehsas, Cezayir'de Ebu Bekir el-Sıddık Camii'sinde, cemaatle birlikte Teravih namazını kılıyordu.

O sırada cemaatin çevresinde bir kedi dolanmaya başladı. Kedi, namaz kıldıran imamın önce etrafında dolaştı sonra da bir anda üzerine atladı. İmam olay sonrası hiç rahatsız olmayarak kediyi nazikçe okşadı ve namaza devam etti.

Reuters'ın paylaşımı sonrası görüntüler kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.

Çok sayıda kişi imamın bu davranışına sosyal medyadan övgüler yağdırdı.

* Haberin görseli Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.