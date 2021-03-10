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Namazın Müslümanlara hediye edildiği gece: Miraç

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur'an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Miraç Kandili'nin Müslümanlar için son derece önemli olduğunu belirterek, "Miraç, Müslümanların kurtuluşunu sağlayan ve tövbe kapılarının açık olduğu bir gecedir, bir fırsattır." dedi.

Namazın Müslümanlara hediye edildiği gece: Miraç
AA

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miraç'ın bir mucize olduğunu ve ona göre değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Miraç, Hz. Muhammed'in aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a manevi bir buluşmaya yöneldiği, kendisine ruhi birtakım üstünlüklerin gösterildiği ve yüceltildiği önemli bir gecedir." diye konuştu.

Yavuz, Hz. Muhammed'in bu gecede üzüntülerinin Allah tarafından giderildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Efendimiz bir gecede Mekke'den Kudüs'e gidiyor ve bu olay bir an içerisinde gerçekleşiyor. Efendimiz bu gecede Allah'ın huzuruna yükselmiştir. Bu bakımdan Miraç son derece önemlidir. Efendimiz Miraç Kandili'nde manevi bir yücelişle Allah hakkında ileri seviyede bir marifete sahip olmuştur. Ayrıca Allah, insanların önüne daima fırsat kapıları açar. Bu bağlamda recep ayının başlangıcında Regaip, şaban ayının 15'inde Berat ve ramazan ayının son 10 gününde Kadir Gecesi insanlara sunulan tövbe kapılarıdır. Miraç, Müslümanların kurtuluşunu sağlayan ve tövbe kapılarının açık olduğu bir gecedir, bir fırsattır. Miraç Kandili'ni, Müslümanlar bu bilinçle yaptıklarından ötürü, hatalarından tövbe etmeleri, samimi bir şekilde ona yönelmeleri, onun yolundan gitmeye söz vermeleri için bir imkan kapısıdır."

- "Namaz, müminleri için bir miraçtır"

Miraç'ın, Müslümanlara getirdiği armağanların önemli olduğunun altını çizen Yavuz, "Miraç Kandili, Müslümanlar için son derece önemlidir. Miraç gecesinde 5 vakit namaz bütün ümmete farz kılındı. Namaz, müminler için bir miraçtır. Namaz, insanı arındıran, insana Allah bilinci kazandıran önemli bir ibadettir." dedi.

- Müslümanları ramazana hazırlıyor

Yavuz, Miraç Kandili'nin Müslümanları yavaş yavaş ramazana hazırladığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Miraç, recep ayının artık sonuna gelindiğini ve şaban ayının geldiğini gösteren bir dönemdir. Recep ve şaban ayı Hz. Peygamberin de üzerinde durduğu, çoğu zaman oruçlu geçirdiği ramazan öncesinde bir hazırlıktır. Bu dönem her yıl müminler için bir arınma ve ruhi arınma dönemidir. Miraç Kandili'ni Müslümanlar ibadet yaparak geçirmeli, kaza, nafile ve teheccüd namazı kılmalıdırlar. İnsanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına da af dilesinler. Hatta kandil gününü de oruçlu geçirsinler."

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