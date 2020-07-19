İHA

Olay, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile eşi sokak üzerinde bekledikleri sırada olay yerine gelen bir otomobilden inen bir kişi, “Namusuma yan baktın. Milletin namusuna neden sarkıyorsun” diyerek kaldırımda bekleyen adama saldırdı.

İHA'nın haberine göre, aldığı darbelerle yere düşen adam kaçmaya çalıştığı sırada araçtan inen 3 kişi daha şahsı darp etmeye başladı. Eşini darp edilmekten kurtarmaya çalışan kadın ise tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

4 kişi tarafından feci şekilde dövülen şahıs, olay yerindeki bir iş yerine sığınarak kurtulabildi. Vatandaşı darp eden 4 kişi olay yerine geldikleri otomobille kaçarken, darp edilen şahsın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

İsmi öğrenilemeyen vatandaşın 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilmesi olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde, darp edilen kişinin eşiyle birlikte kaldırım üzerinde bekledikleri sırada olay yerine hızla gelen bir otomobilden inen kişiler tarafından tekme ve tokatlarla dövüldüğü yer aldı.