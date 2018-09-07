Nanchang Bayi - Beijing Baxy maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Nanchang Bayi ile Beijing Baxy, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Nanchang Bayi 25 puanla 14. sırada, Beijing Baxy 27 puanla 11. sırada bulunuyor. Nanchang Bayi son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Beijing Baxy, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 361. İddaa'da Nanchang Bayi kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Beijing Baxy kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nanchang Bayi önceki hafta Shenzhen Ruby mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Beijing Baxy ise Dalian Yiteng karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Nanchang Bayi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Nanchang Bayi, kendi sahasında 17 gol attı, 17 gol yedi.

Beijing Baxy, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Beijing Baxy 13 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ