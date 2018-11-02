Nancy - Clermont sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 2 maçında Nancy ile Clermont, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. 5 puanlı Nancy 20. sırada bulunuyor, Clermont 15 puana sahip ve 11. sırada. Nancy son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Clermont, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 217 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nancy kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Clermont sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Nancy önceki hafta Ajaccio mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Clermont, Auxerre karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Nancy, 1 gol attı ve 9 gol yedi.

Clermont, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Clermont, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ