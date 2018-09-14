Nancy - Le Havre maçı istatistikleri

Fransa Ligue 2 maçında Nancy ile Le Havre, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Nancy, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Le Havre son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 197. İddaa'da Nancy kazanır 2.70, berabere biter 2.80, Le Havre kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Nancy son hafta oynanan Orleans maçında 3-0 kazandı.

Le Havre ise Fc Tours karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Nancy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Nancy, kendi sahasında 0 gol attı, 6 gol yedi.

Le Havre ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Le Havre, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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