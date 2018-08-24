Nancy - Niort düellosu

Nancy ve Niort, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi Nancy, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Niort son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 186 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nancy kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Niort sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Nancy son hafta oynanan Ajaccio maçında 2-2 berabere kaldı.

Niort, Lens karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Nancy, 0 gol attı ve 5 gol yedi.

Niort ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Niort, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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