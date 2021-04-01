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Nando De Colo'dan Obra sözleri

Fenerbahçe’nin başarılı Fransız basketbolcusu Nando De Colo, eski başantrenörleri Zeljko Obradovic ile ilgili yaptığı açıklamada, "Obradovic’in kesinlikle basketbolla ve oyuncularla nasıl başa çıkacağına dair birçok tecrübesi var. Onlara karşı sertti ancak şampiyonluk için ne yapılması gerektiğini biliyordu" diye konuştu

Nando De Colo'dan Obra sözleri

Fenerbahçeli basketbolcu Nando De Colo, İstanbul Erkek Lisesi Sportfest Komitesi öğrencilerinin sorularını cevapladı.

Şu ana kadar zorlu bir sezon olmadığını ifade eden Fransız basketbolcu, "Geçen yaz olan değişikliklerle birlikte yeni bir takımımız oldu. İlk olarak koçumuz değişti, sonrasında birçok yeni oyuncumuz oldu. Bence sezona da çok iyi başladık. Kasım ayında kayıplarımız olsa da sonrasında ritmimizi bulduk. Nasıl birlikte oynayacağımızı biraz daha öğrendik. Bir galibiyet serisindeyiz, bu ritmimiz için çok iyi oldu ve güzel bir yoldayız. Hedefler her zaman aynı. Kazanmak istiyoruz ama bunun için adım adım gitmeliyiz. Bu uzun ve zorlu bir sezon, iniş ve çıkışlarımız olabilir. İlk sekizde olmak için elimizden geleni yaptıktan sonra her şeyin nasıl olacağına bakacağız. Herkes kupayı kazanmak istiyor ama yeni bir takımız. Adım adım ilerlemeliyiz ve şuan doğru ritimdeyiz" dedi.

"OBRADOVIC ŞAMPİYONLUK İÇİN NE YAPILMASI GEREKTĞİNİ BİLİYORDU"

Eski başatnrenörleri Zeljko Obradovic’in Euroleague tarihinde en çok kupa kazanan antrenör olduğunu anlatan 33 yaşındaki oyuncu, "Öte yandan başantrenörümüz Igor Kokoskov Avrupa’ya ilk kez geldi. Obradovic’in kesinlikle basketbolla ve oyuncularla nasıl başa çıkacağına dair birçok tecrübesi var. Onlara karşı sertti ancak şampiyonluk için ne yapılması gerektiğini biliyordu. Kokoskov farklı bir zihniyette çünkü NBA’den geliyor. Ancak o da bizim Euroleague basketbolu oynadığımızı biliyordu. Şu anda olduğumuz takım her şeyin karşımı diyebiliriz. Oyun kurucuda olsam 2 numarada olsam koçun sahada ne yapabildiğimi bilmesi önemli. En önemlisi ise beni takıma yardım edebilecek bir pozisyona koyması" ifadelerini kullandı.

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