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Yenilikçi teknolojiler gün geçtikçe daha çok hayatımızın içerisinde kendisine yer ediniyor. Hergün kullandığımız mutfaklarımız da teknolojinin olmazsa olmaz merkezlerinden bir tanesi haline geldi. Bu teknolojiler konusunda öne çıkan markalardan bir tanesi olmayı başaran Arçelik de, Nano Kaplama Teknolojisi ExpertClean ile kolay temizlik imkanı sunuyor.

Nano kaplama ile standart ocaklara kıyasla cam tablalı ocaklarda 18 kat, metal inoks tablalı ocaklarda 11 kat daha az su ve deterjanla inatçı ve beklemiş kirler de dahil olmak üzere daha hızlı ve kolay temizlik yapılmasını sağlanıyor.

PARLAKLIK UZUN SÜRE KORUNUYOR

Markanın ankastre ocakları için geliştirdiği ExperClean teknolojisinde kullanılan kaplama ile ocak parlaklığı daha uzun süre korunuyor. Daha az su ve deterjan tüketimi sağlayan ve çevreye duyarlı ExpertClean teknolojisi, korozyona, çizilmelere ve parmak izine karşı da daha dayanıklı bir kullanım vaat ediyor.