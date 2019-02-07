Nantes, Cardiff City'den Sala'nın transfer ücretini istedi

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Fransız Nantes Külübü, transferin hemen ardından Galler'in Cardiff kentine giderken uçağı radarlardan kaybolan Arjantinli golcü Emiliano Sala'nın tranfer ücretini, Cardiff City'den talep etti.
Sala, pilot David Ibbotson ile birlikte Piper Malibu tipi uçaktaydı ve 21 Ocak'ta uçak radarlardan kaybolmuştu.
Arjantinli golcü, 15 milyon sterlinle Premier Lig ekibi Cardiff City'nin rekor transferiydi.
BBC Galler'in edindiği bilgiye göre Cardiff City, belgelerden tatmin olana dek ilk transfer taksidini askıya almıştı.
Nantes'ın, 10 gün içinde ödemeyi almazlarsa dava açma tehdidinde bulunduğu belirtildi.
Cardiff City'den bir kaynak, sözleşmenin gereklerini yerine getireceklerini, ancak bunun için "tüm gerçekleri" netleştirmeleri gerektiğini söyledi.
Aynı kaynak, Sala ve pilot cesetlerin çıkarılmasına çalışılırken, Nantes'ın ödeme talebinde bulunmasının "kendilerini şaşırttığını" belirtti.
Uçağın enkazı ve ve enkazdaki bir cesede, Guernsey Adası yakınlarında kaybolmasından iki hafta sonra rastlandı.
BBC Galler'e göre Sala'nın tranfer ücreti üç yılda taksitler halinde ödenecekti.
Sala'nın 2012-2015 arasında oynadığı Bourdeaux'nun da transferden yüzde 50 pay alacağı kaydedildi.
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