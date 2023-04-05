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Nantes Teknik Direktörü Kombouare oruç tutan futbolcusunu kadro dışı bıraktı

Fransa Ligi ekibi Nantes'da yaptırım kararı tartışma yarattı. Teknik Direktör Antoine Kombouare , Reims ile oynadıkları maç günü futbolcusu Jaouen Hadjam'ın oruç tutmamasını istedi. Talebi reddeden Hadjam, kadro dışı bırakıldı

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  • Nantes Teknik Direktörü Kombouare oruç tutan futbolcusunu kadro dışı bıraktı

    Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'ta teknik direktör Antoine Kombouare, çok tartışılacak bir karara imza attı.

     
  • Nantes Teknik Direktörü Kombouare oruç tutan futbolcusunu kadro dışı bıraktı

    Reims ile oynadıkları mücadelede teknik direktör Kombouare, Cezayirli futbolcu Jaouen Hadjam'ın Ramazan'da orucunu bozma talebini reddetmesi nedeniyle kadrodan çıkardı.
  • Nantes Teknik Direktörü Kombouare oruç tutan futbolcusunu kadro dışı bıraktı

    Kombouare, kariyeri boyunca bir kural koyduğunu belirterek, "Benim takımımda maç günü oruç tutan bir oyuncu sahaya çıkamaz" dedi.
  • Nantes Teknik Direktörü Kombouare oruç tutan futbolcusunu kadro dışı bıraktı

    Fransız teknik adam, ayrıca Nantes'in kadrosundaki diğer Müslüman oyuncuların Reims karşısında oruç tutmamayı kabul ettiklerini de söyledi. 59 yaşındaki Fransız çalıştırıcının bu tutumu özellikle Müslüman taraftarlardan büyük tepki aldı.
  • Nantes Teknik Direktörü Kombouare oruç tutan futbolcusunu kadro dışı bıraktı

    Taraftarlar, maç kadrosunun açıklandığı paylaşımın altına yorum yaparak, Antonie Kombouare'i eleştirdi.
  • Nantes Teknik Direktörü Kombouare oruç tutan futbolcusunu kadro dışı bıraktı

    Beşiktaş'ın Senegalli eski futbolcusu Demba Ba da, Fransız teknik adamın kararına tepki gösterdi.
  • Nantes Teknik Direktörü Kombouare oruç tutan futbolcusunu kadro dışı bıraktı

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayı orucunun hala davranışsal olduğunu düşünen bazı insanların olması beni şaşırtıyor" ifadesini kullandı

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