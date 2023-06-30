AYNI SÜRPRİZİ BİR DAHA YAPTI

Naomi Campbell'ın hem yaşının ilerlemesi hem de hiç hamile olarak görülmemesi nedeniyle bu bebek haberi, duyanları şoke etmişti.

53 yaşındaki model, aynı sürprizi bir kez daha yaptı. Yine iki yıl önceki gibi sosyal medya hesabından yeni bir bebeğinin olduğunu duyurdu.